Fiscal Anticorrupción a CDMX-Orden de arriba-Curarse en salud

QUIEN NO HA parado con su chamba al frente de la Fiscalía Anticorrupción y tal parece que no es su intención hacerlo es su titular, Abelardo Valenzuela, pues los malosos nos enteraron que este día viajará a la Ciudad de México para tratar un par de temas muy importantes en la Fiscalía General de la República y en la Embajada de Estados Unidos, y aunque no quisieron ahondar más en el fondo de la visita del fiscal Anticorrupción a esas sedes ubicadas en la capital del país, lo más probable es que se trate de que ya dieron con la ubicación exacta de Arturo Fuentes Vélez, el exsecretario de Hacienda de Javier Corral que está acusado de peculado agravado y prófugo desde el año pasado, así que en una de esas, Valenzuela va tras los pasos de Fuentes Vélez para traerlo sí o sí ante un juez acá en Chihuahua para que responda por sus presuntos actos de corrupción.

******

YA QUE MENCIONAMOS al ex(des)gobernador Javier Corral, el que se quedó con las ganas de acudir ayer al Congreso del Estado es Otto Valles, actual candidato de la 4T a la alcaldía de Parral, quien tenía planeado asistir a la Torre Legislativa para exigirle a la Comisión Jurisdiccional que preside el panista Gabriel García Cantú, que le dé celeridad a la resolución de la demanda de juicio político en contra de Corral Jurado por su doble nacionalidad.

Sin embargo, los malosos nos comentan que una orden bajó desde la cúpula morena y le pidieron a Otto Valles que se calme en sus pretensiones en contra de su ahora compañero de movimiento, pues Corral no sólo trae arrastrando esa demanda de juicio político por haber nacido en El Paso, Texas y no haber renunciado a su doble nacionalidad para ser Gobernador, sino que esa misma acusación la tiene ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aunque Corral Jurado se sienta protegido e impune ahora que es moreno y cuatrotero, lo cierto es que ambos señalamientos por el mismo motivo sí que pudieran generar ruido mediático en su intento de llegar como senador “pluri” por Morena.

******

Y SI DE ruido mediático se trata, quien pretendió curarse en salud, aunque no se descarta que después la enfermedad pudiera invadirlos, es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien denunció un supuesto “nado sincronizado” por parte del Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Palacio de Gobierno para, según él, impedir que se reelijan. ¿Cómo? Apoyando a la diputada Adriana Terrazas en su denuncia por violencia política de género que la presidenta del Congreso interpuso contra sus colegas de fracción, luego de que la denostaron una y otra vez por haber aceptado precisamente la Presidencia del Legislativo.

Y es que a decir de don Cuauhtémoc, el TEE y el IEE obedecen órdenes de Palacio de Gobierno para sacarlo de la jugada a él y a siete diputados más que buscan reelegirse, vaya, tal parece que Estrada Sotelo ya se dio cuenta de la gravedad de lo que le hicieron a Adriana Terrazas una y otra vez, lo cual, sin duda alguna, fue violencia política, por lo que si las autoridades electorales resuelven a favor de Terrazas Porras, a ellos no se les aprobaría el registro, sin embargo, que tampoco se asuste el líder de la bancada morena, pues si es que tienen razón, ahí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o será acaso que de plano él sabe que Adriana Terrazas tiene razón y lo que le hicieron a la presidenta del Congreso de plano sí fue violencia. Es pregunta que se perderá entre denuncias, resoluciones e impugnaciones, porque esto todavía trae mucha, pero mucha tela de dónde cortar.

******

PARA AQUELLOS QUE poco hacen y mucho critican, no les habrá gustado para nada la noticia de que el alcalde Marco Bonilla está demostrando la efectividad del proyecto de sustitución de alumbrado público, pues ya se han generado ahorros de varios milloncitos ante la CFE por la tecnología LED que ahora ilumina las colonias de la ciudad, así que la gente reconoce el trabajo que se ha hecho en el último año respecto a las nuevas luminarias, y se acredita el beneficio que tiene. Los 20 millones que se reembolsan a favor del Municipio se convertirán en nuevas lámparad de luz LED, y de esta manera al término de la administración de Bonilla alcanzarán las 50 mil nuevas luces instaladas.