Colombia descarta aranceles de 100% a importaciones de Ecuador

Bogotá. El presidente ⁠de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes que el país ⁠no impondrá ⁠aranceles de 100 por ciento para las importaciones desde Ecuador, una decisión contraria al anuncio que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la semana pasada.

El mandatario agregó que se implementarán subsidios y aranceles “inteligentes”, sin dar más detalles.

“No hay aranceles 100 por ciento ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia 0 por ciento, entra”, dijo Petro en un consejo de ministros televisado.

Ecuador anunció la semana pasada que aumentará a partir de mayo los aranceles a las ⁠importaciones de Colombia de 50 por ciento a 100 por ciento, al alegar su falta de implementación ⁠de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad en la frontera binacional.

Tras el anuncio de Quito, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia había dicho que también aumentaría ‌a 100 por ciento, ‌desde el actual 30 por ciento, el arancel a las importaciones desde Ecuador, en medio de la tensión diplomática entre los dos países.

“Todo lo que se produzca en Colombia pero importábamos de Ecuador se produce en Colombia, subsidios ministra de Agricultura para que salga más barato. Todo lo que se produzca en Colombia y no se ‌pueda exportar a Ecuador por el arancel debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando”, agregó Petro.

La disputa comercial entre los dos países comenzó en enero, con una imposición de arancel de 30 por ciento a las importaciones desde Colombia decretada por el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, una medida replicada por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que además suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país.

Noboa sustentó el alza de los aranceles a 30 por ciento, 50 por ciento y luego a 100 por ciento en la balanza comercial deficitaria con Colombia, así como en la supuesta ‌falta de cooperación de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera ⁠común de 586 kilómetros en la que hacen presencia grupos armados ilegales, como las guerrillas de izquierda dedicadas al tráfico de drogas y la extracción ilegal de ⁠oro.

Petro rechazó las acusaciones y alegó en su defensa que mantiene operaciones permanentes contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la frontera binacional, como lo demuestran las incautaciones de cargamentos de cocaína.

Colombia reportó en 2025 un superávit comercial de mil 16.5 millones de dólares con Ecuador, resultado de exportaciones por mil 846.6 millones de dólares e importaciones por 830.1 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional ‌de Estadística.