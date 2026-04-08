Coincidimos que la prioridad es Chihuahua, hay madurez política: Arturo Medina tras reunión de diputados con la Gobernadora

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, informó que la reunión con la gobernadora Maru Campos que se llevó a cabo el martes 7 de abril, fue para platicar de la agenda que Chihuahua requiere dentro de los próximos meses, y afirmó que si en algo coincidieron con la jefa del Ejecutivo, es que la prioridad es Chihuahua.

“Se trató de una reunión muy importante con la señora Gobernadora, donde vimos temas importantes para los chihuahuenses, para nuestro estado, sobre todo donde la mayoría de los coordinadores, de los diputados, coincidimos en los trabajos que tenemos que llevar a cabo”, resaltó Medina Aguirre.

El líder de la bancada del Revolucionario Institucional explicó que aunque “no concordamos en todos los temas, la mayoría sí lo hicimos por el bien de los chihuahuenses. Porque debe existir coordinación, sobre todo pláticas de los temas más importantes que vienen aquí en el Legislativo para nuestro estado”.

Asimismo, Arturo Medina destacó que el encuentro de ayer entre la jefa del Poder Ejecutivo y la mayoría de los diputados locales, refleja una “madurez política importante, sobre todo por el bien de Chihuahua, que es y será 100 por ciento una prioridad. Nosotros, los diputados del PRI, siempre vamos a apoyar todo lo que venga y lo que convenga para los chihuahuenses”.