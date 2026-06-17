CNTE: llevarán a su Asamblea ofrecimiento de mesas tripartitas; concluye mesa de diálogo y seguirán protestas

Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que en la reinstalación de la mesa de diálogo con las secretarías de Gobernación y Educación Pública, “se ratifica que no hay nada más sobre la mesa para la atención de nuestras demandas centrales”, y se ofrece un calendario de mesas tripartitas para atender las peticiones locales de los distintos contingentes.

Indicaron que será en su Asamblea Nacional Representativa, que se instalará mañana a las 17:00 horas, donde “se harán las consultas a la base” sobre esta propuesta, aunque afirmaron que la huelga nacional continúa, así como las acciones de protesta.

Luego de poco más de tres horas de negociación, la profesora Elvira Veleces Morles, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), informó que tras los hechos de “violencia, hostigamiento e intimidación de que fuimos objeto, la respuesta de la SG es que se abrirá una carpeta de investigación, y se buscará sancionar a los responsables”.

Denunció que fueron desplegados más de 7 mil 800 elementos policiacos, más de 600 vehículos, incluidas motocicletas, para “contenernos e impedir la protesta magisterial”, y aseguró que “no puede ser que en un gobierno que se dice de la Cuarta Transformación, se tengan elementos en seguridad pública que busquen amedrentar, e incluso, lanzar amenazas de muerte, como ocurrió con el compañero Octavio Romero Gerónimo, y con una servidora, pues me dijeron que la próxima me van a desaparecer”.

Momentos antes, integrantes de la Ceteg entregaron a dos funcionarios de la SG, que fueron detenidos durante el operativo de seguimiento al contingente, y quienes permanecieron en uno de los autobuses que traslado al magisterio a las instalaciones del Palacio de Cobián.

Luego de hacer entrega formal de sus pertenencias, reiteraron que “nosotros no somos rateros, somos maestros, y no como los elementos de la policía capitalina que robaron a nuestros compañeros”.

Los profesores disidentes también confirmaron que la sección 22 de Oaxaca, instalará esta misma noche una mesa traipartita de negociación con el gobierno federal, mientras que la sección 9 de Ciudad de México, tendrá una mesa de diálogo este viernes a las 11:00 horas.