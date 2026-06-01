CNTE determina instalar plantón en 20 de noviembre al no poder ingresar al Zócalo

Ciudad de México. En medio de estruendos de artefactos explosivos, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó instalar el plantón en la calle 20 de noviembre, en las inmediaciones del zócalo capitalino, luego de actos que calificaron de violencia y represión.

Luego de marchar desde el Ángel de la Independencia, los docentes encontraron vallas metálicas que impidieron su ingreso a la Plaza de la Constitución, por lo cual rodearon por las calles de Izazaga y 20 de noviembre, donde encontraron mas vallas metálicas, por ello, la vanguardia de docentes guerrerenses con tubos y palos intentaron derribarlas. Como respuesta, fueron roseados con polvo de extinguidor y les lanzaron objetos, que hirieron a dos profesores de Guerrero.

Uno de ellos, Proceso Columbio recibió un golpe en la cabeza y “está a punto de perder el ojo”; se busca que sea atendido en el hospital Primero de Octubre del Issste. El otro docente, Octavio Romero Jerónimo tuvo una perforación en la mejilla izquierda provocado por una varilla, denunció la profesora Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero.

“Nos reciben con gas y con petardos a todos los compañeros que queremos llegar al zócalo”, señaló.

Mientras los dirigentes de la CNTE ofrecían una conferencia de prensa, fueron lanzados gases que causaban irritación en los ojos desde el otro lado de las vallas metálicas, donde se encuentran policías de la Ciudad de México.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, anunció que el plantón magisterial se instalará sobre la calle 20 de Noviembre, como respuesta al cerco de seguridad colocado en los alrededores del Zócalo capitalino.

“Es un cerco al cerco”, afirmó el líder sindical al convocar a los docentes a resguardarse y comenzar la instalación del campamento.

Reiteró que el objetivo de la huelga nacional es que que se establezca una mesa de negociación directa entre la presidenta Sheinbaum y la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio.

Foto Alfredo Domínguez

“Esta lucha viene para que se instale la mesa de negociación con la presidenta y aquí vamos a hacer el llamado a todos nuestros compañeros a cuidarnos, a resguardarnos y a empezar a establecer el plantón”, señaló.

El profesor criticó las medidas de seguridad puestas en marcha por el gobierno federal, al considerar que reflejan una falta de disposición al diálogo. “Va a resultar contraproducente contra un gobierno que, ante la falta de argumentos, coloca vallas y bloques de cemento. Ayer en la madrugada vimos cómo los montaban con grúas. Es prácticamente amurallarse y decir solamente en las pantallas que hay diálogo”, reiteró.

El dirigente magisterial también retó a las autoridades a transparentar las negociaciones. “Retamos a que el diálogo sea público y que la presidenta a que, así como realiza sus mañaneras, atienda a la Comisión Nacional Única de Negociación y, de frente al pueblo y al país, explique por qué no se puede abrogar la Ley del ISSSTE de 2007”, expresó.

Foto: Luis Castillo