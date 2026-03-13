Clúster Aeroespacial de Chihuahua celebra trayectorias de desarrollo y presenta nueva etapa institucional

– Hace casi dos décadas un grupo de visionarios apostó por construir en Chihuahua un ecosistema aeroespacial competitivo y con visión global. Hoy esa apuesta posiciona a nuestro estado como referente nacional: Mario Enríquez

Chihuahua, Chih.— El Clúster Aeroespacial de Chihuahua conmemoró casi dos décadas de impulso al desarrollo de esta industria en el estado con un encuentro que reunió a empresas del sector, autoridades de gobierno, representantes académicos y aliados estratégicos del ecosistema industrial.

Durante el evento, el presidente del organismo, Mario Enríquez, destacó que el crecimiento del sector aeroespacial en Chihuahua ha sido resultado de la colaboración entre industria, academia y gobierno, modelo que ha permitido consolidar capacidades tecnológicas, atraer inversión y posicionar al estado como uno de los polos aeroespaciales más relevantes de México.

“Hace casi dos décadas un grupo de visionarios apostó por construir en Chihuahua un ecosistema aeroespacial competitivo y con visión global. Hoy esa apuesta es una realidad que posiciona a nuestro estado como referente nacional en esta industria”, expresó.

La celebración contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, representantes de organismos empresariales, instituciones académicas y una delegación del Condado de El Paso, Texas, lo que reflejó el carácter binacional del desarrollo industrial en la región.

Como parte del programa se realizó un panel con expresidentes del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, entre ellos Luis Carlos Ramírez López, Jaime Gutiérrez Salcido, José Luis Rodríguez Ramos, René Espinosa Terrazas y Adolfo Viramontes Chávez, quienes compartieron reflexiones sobre los momentos clave en la evolución del sector en el estado.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación de la nueva imagen institucional del clúster, que marca el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento organizacional, la innovación tecnológica y la integración de más empresas proveedoras al ecosistema aeroespacial.

El organismo reiteró su compromiso de continuar impulsando la colaboración entre industria, academia y gobierno para fortalecer las capacidades tecnológicas del estado y consolidar a Chihuahua como un referente aeroespacial en México.