Kimberly La Más Preciosa descarta reconciliarse con Paola Suárez

Paolita Suárez sufrió un accidente automovilístico y resultó con lesiones leves; a pesar de la situación, Kimbery La Más Preciosa descarta reconciliarse con ella.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Kimberly La Más Preciosa fue cuestionada sobre si ya había hablado con Paola Suárez tras su accidente.

La influencer respondió que no, pero le deseaba que se recuperara pronto.

Kimberly La Más Preciosa descarta reconciliarse con Paolita Suárez

Paolita Suárez impactó su auto contra un camión, por lo que sufrió rasguños y algunos golpes, pero está estable.

Kimberly La Más Preciosa mencionó que sí estaba enterada de la situación de Paola Suárez: “Lo que dije, que Dios la bendiga y me da gusto de que no le pasó nada grave”.

“Yo miré lo del accidente, pero no le hablé para ver cómo estaba”

KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA

Kimberly La Más Preciosa expresó que estimaba a Paola Suárez, pero no pensaba retomar su amistad.

La enemistad entre las integrantes de Las Perdidas inició cuando Paolita Suárez aseguró que Kimberly La Más Preciosa había traicionado a su manager Joel Echeverría.

Supuestamente, Joel Echeverría le había conseguido a Kimberly La Más Preciosa un papel en una obra teatral y la influencer pidió que le pagara en efectivo para no darle la parte que le correspondía al manager.

Kimberly La Más Preciosa quiere retomar su amistad con Wendy Guevara

La amistad con Paolita Suárez terminó para siempre, pero Kimberly La Más Preciosa reveló que le gustaría reconciliarse con Wendy Guevara.

“Mi amistad con Wendy creo que no ha terminado, creo que aún hay esperanza (…) si algún día se da la oportunidad de hablar con ella, tomaremos la decisión”

KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA

La también actriz le envió un mensaje a Wendy Guevara: “Yo le diría que la quiero mucho y que la hermandad nunca se va a terminar entre nosotros”.

Por último, Kimberly La Más Preciosa mencionó que intentó recuperar su amistad con Wendy Guevara muchas veces, pero al final terminaron distanciando.