Ciudad de México tiene un tráfico tan infernal que ha decidido algo: montar un teleférico de 15 kilómetros de lardo

Ciudad de México es una de las urbes más masivas del planeta. También un infierno en lo que a transporte se refiere. Se trata de una de las ciudades más congestionadas del mundo porque hay que coger el coche para absolutamente todo, pero el Gobierno encontró una solución: el teleférico. Eso que tenemos asociado a estaciones de esquí y al turismo, es en México la arteria para que miles de personas se desplacen de forma mucho más rápida y económica. Tras una línea de casi 12 kilómetros, Ciudad de México prepara algo digno de China.

Un nuevo teleférico de 15 kilómetros que se convertirá en el más largo del mundo.

En corto. Si alguien controla de teleféricos, esa es Doppelmayr. Esta empresa austriaca es la mayor fabricante de teleféricos del mundo y es la que, como leemos en EFE, se va a encargar del nuevo teleférico más largo del mundo. En total, 15,2 kilómetros de longitud para la Línea 5 del Cablebús de la capital mexicana.

Esta línea tendrá doce estaciones, interconectará los suburbios de Álvaro Obdal, Contreón y Beni Contreón y se estima que podrá transportar 3.000 pasajeros por hora y dirección en las 642 cabinas de las que dispondrá. El proyecto tendrá un coste de unos 400 millones de euros y algo que llama la atención es la puesta en marcha: 2028.

Es una de las ventajas de este sistema de transporte. Mientras para líneas ferroviarias, metro o carreteras se necesitan años de planificación y construcción, tender los cables del teleférico es más rápido y sencillo.

El más largo, pero no el único. Esos 15,2 kilómetros son imponentes, pero no están tan lejos de otras líneas que ya operan en Ciudad de México. Sin ir más lejos, Doppelmayr ha tendido más de 25 kilómetros de cable entre tres líneas que operan por diferentes puntos de la ciudad y ya están construyendo una Línea 4 de 11,4 kilómetros de longitud.

Además de Cablebús, está Mexicable (que llegó antes), con otros 13 kilómetros desplegados. Mexicable es el sistema del Estado de México operado por una empresa mexicana, mientras Cablebús es de CDMX y operado por Doppelmayr.

Ventajas. Aparte de los cortos tiempos de desarrollo desde que se aprueba el proyecto hasta que empieza a funcionar, el teleférico es un alivio para el tránsito diario. Lo primero es que es una manera sencilla de conectar los suburbios con las partes más céntricas. Zonas que hoy están mal conectadas podrán acceder a un recorrido continuo con otras áreas.

En zonas en las que la orografía sea compleja y las carreteras estén colapsadas, es una alternativa real de transporte. Y, aunque no tiene la capacidad del metro, es un transporte asequible y que, como decimos, cualquier ayuda a la hora de descongestionar la ciudad es bienvenida en una ciudad en la que los mexicanos pasan, de media, un centenar de horas en atascos. También hay una reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Los intangibles del ‘Cablebús’. Aunque no son perfectos y se muestran sensibles a condiciones climáticas extremas, como fuertes vientos o tormentas, hay algo menos visible, pero igualmente importante: el estado anímico con el que el usuario llega a su destino. Uno de los problemas que afronta CDMX es que la población está lejos geográficamente y desconectada. Los tiempos de viaje desde zonas periféricas a los centros de empleo, educación o salud pueden ser de hasta hora y media cuando en teleférico tomaría unos 45 minutos. Así se reduce la brecha de desigualdad que se mide no tanto en dinero como en horas y oportunidades perdidas por vivir tan lejos.

Un estudio de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos midió los beneficios de dos líneas del Cablebús, concretamente lo que llamaron: costos generalizados de viaje. Son todo aquello que un pasajero absorbe más allá del precio del billete, y la conclusión es que viajar en teleférico ahorra en 20 años 466 millones de horas, 102.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera y los usuarios llegan más descansados a donde tienen que llegar. También más seguros al no exponerse a accidentes de tráfico.

Y, al final, si bien no son una solución mágica, en ciertas ciudades, sobre todo en las que el terreno no es una ayuda, los teleféricos se antojan como un apoyo para descongestionar el brutal tráfico diario. Cuando las líneas 4 y 5 se completen (para 2028), México tendrá unos 50 kilómetros de teleférico público.