Cierran calles y Palacio por manifestación de Aras

Afectados por la empresa Aras Investment Business Group se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

Felipe Acosta, abogado legal de un grupo de víctimas señaló que el 16 de noviembre se cumplen 5 años del caso Aras y que pese a existir una sentencia condenatoria no existe una reparación del daño.

Expresó que el número de bienes ha ido disminuyendo por amparos de posesión de dominio y otras causas, pasando de 122 bienes a 79, sin que las víctimas puedan conocer el estado de los mismos.

El abogado señaló que se impedirá el acceso a Palacio de Gobierno y se bloqueó la calle Aldama para el libre tránsito de los manifestantes por lo que también se cerró la circulación en las calles Escorza y Guerrero.

Hay la posibilidad de que también se tomen las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y que si no existe respuesta se volverán a manifestar el lunes.