Cierra mayo con 20 homicidios en la capital

De nueva a cuenta, la capital del estado registra homicidios dolosos a la baja en comparativo 2025. De acuerdo con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Julio Salas, quien afirma que esto ha sido un trabajo conjunto de quienes encabezan la mesa regional de seguridad, el mes de mayo cerró con 20 eventos dolosos.



Informó a Entre Líneas que los últimos tres meses han sido los más bajos en este delito comparados con el año pasado: marzo (25), abril (19) y mayo (20).



Es importante mencionar que de estas 20 víctimas, dos fueron mujeres; hay cuatro presuntos responsables bajo proceso y carpetas de investigación abiertas para dar con responsables.

También es importante destacar que de acuerdo con datos de la SSPE, fueron 101 homicidios dolosos en toda la entidad, que en su mayoría, ocurridos en Ciudad Juárez (37), Chihuahua (20) y Cuauhtémoc (7).