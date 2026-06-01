Asesinan a un hombre al interior de su domicilio en Quintas Carolinas

Durante la mañana de este lunes se reportó el cuerpo sin vida, al parecer con heridas producidas por proyectil de arma de fuego al interior de su domicilio ubicado en la calle Monte naranjo cruce con Monte Azul en la colonia Quintas Carolinas.

La llamada fue hecha por personas que escucharon los disparos. A la escena llegaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el perímetro apoyados por personal del ejército mexicano donde agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia.

El cuerpo de la víctima fue levantado por personal Forense, los cuales trasladaron el cadáver al c7 para la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, la cual sería la primera del mes en Chihuahua capital.