A la baja homicidios dolosos, 18% menos en comparación al gobierno de Corral: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez destacó una reducción del 18 por ciento en los homicidios dolosos en una comparativa del gobierno actual contra el quinquenio pasado.

Destacó que en el caso de Bocoyna, que comprende zonas como Creel y San Juanito, la disminución de homicidios dolosos es de un 47 por ciento, lo que destacó que ha permitido el incremento de la actividad turística.

Asimismo, en la región de Chihuahua hay una disminución del 7 por ciento y en Ciudad Juárez del 19 por ciento.

De la misma manera, Gilberto Loya señaló que existe una tendencia a la baja en delitos como robo a vivienda, a comercios, de autos, secuestros, extorsión y otros.

“Este es muy claro ejemplo de cómo en Chihuahua se combate la inseguridad… los resultados reflejan el claro compromiso d ela gobernadora Maru Campos”.