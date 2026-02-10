Cierra IMSS Chihuahua 2025 con importante repunte en procuración multiorgánica

• El Hospital General Regional (HGR) No. 66 realizó 13 procuraciones multiorgánicas y 12 de tejido, colocándose en el primer lugar nacional entre hospitales de Segundo Nivel del IMSS, en el programa de donación multiorgánica, beneficiando a decenas de pacientes en lista de espera.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua fortaleció la cultura de la donación de órganos y tejidos en la entidad, cerrando el 2025 con un total de 13 procuraciones multiorgánicas, que demuestran la sensibilidad y solidaridad de los chihuahuenses.

El titular de la Institución en la entidad, doctor José Antonio Zamudio González, destacó que dichos procedimientos se realizaron en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 en Ciudad Juárez, colocándolo entre los 53 hospitales de Segundo Nivel del IMSS que cuentan con un programa activo de donación.

Detalló que en esas 13 procuraciones multiorgánicas se obtuvieron 23 tejidos corneales, una procuración de piel y cinco procuraciones de tejido musculoesquelético, que representó una importante aportación para pacientes en lista de espera; adicionalmente, se llevaron a cabo 12 procuraciones de tejido, de las cuales se obtuvieron 24 tejidos corneales y una procuración de tejido musculoesquelético.

“En total, el desglose de resultados del programa durante 2025 fue de 13 procuraciones multiorgánicas y 12 procuraciones de tejido, con un total de 47 córneas, 26 riñones, cinco hígados, seis procuraciones de tejido musculoesquelético y una procuración de piel, órganos y tejidos que permitieron mejorar la calidad de vida de decenas de personas”, enfatizó el doctor Zamudio González.

Un ejemplo del impacto de este programa fue la última procuración multiorgánica realizada el 24 de diciembre del 2025, cuando la familia de un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, derivado de un accidente en motocicleta y que evolucionó a muerte cerebral, decidió donar riñones, tejido musculoesquelético y córneas, transformando una pérdida en esperanza para otras familias.

El director del HGR No. 66, doctor Sebastián Hernández Hoyos, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo coordinado, la vocación de servicio y el alto nivel profesional del personal de salud del hospital. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de seguir fortaleciendo la cultura de la donación de órganos y tejidos, al considerar que se trata de una de las expresiones más nobles de solidaridad y responsabilidad social en beneficio de la población.

Por su parte, el coordinador Hospitalario del Programa de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante doctor Alejandro López Hernández, reconoció la generosidad y sensibilidad de las familias donadoras, destacando que su decisión trasciende el ámbito médico y tiene un profundo impacto humano y social. Subrayó que, gracias a este gesto altruista, muchas personas reciben una nueva oportunidad de vida.

Actualmente, miles de pacientes en México esperan un trasplante que les permita recuperar su salud y calidad de vida, por lo que el IMSS hace un llamado a la población a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos como un acto de empatía, generosidad y amor por la vida.

Para más información, se puede consultar el sitio del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en www.gob.mx/cenatra o la página del IMSS en www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.