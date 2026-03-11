Cierra febrero con 76 perdidas en registros patronales

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICS) dio a conocer que en el mes de febrero el estado de Chihuahua registró una caída de 76 patrones.

En este sentido se informó que los sectores más afectados en el estado fueron comercio y transportes, que en conjunto concentraron 62 bajas de registros patronales.

Mientras que en el municipio de Chihuahua la baja fue de 30 registros patronales con estos mismos sectores afectados

En comparación al mes pasado en el Estado se tiene una recuperación a pesar de sufrir una caída y al año pasado el comportamiento fue caótico pero hay buena recuperación.

Cabe destacar que en las pequeñas empresas fueron las que más se dieron de baja en los dos panoramas.