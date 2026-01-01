Cierra diciembre del 2025 con 134 homicidios en el estado; 112 víctimas menos en comparación al 2024

La Secretaría de Seguridad Estatal informó a Entre Líneas que el mes de diciembre cerró con 134 homicidios dolosos en la entidad, en los municipios de Ciudad Juárez (65), Chihuahua (30), Cuauhtémoc (10), resto del estado (29).

El municipio de Chihuahua no fue la excepción, el 2025 cerró con 320 homicidios, 112 menos víctimas de homicidios respecto al año 2024, que representa un decremento del 26% de asesinatos.

En lo que respecta a la capital del estado, el mes cerró con 30 hechos violentos, el último registrado ayer por la noche en contra de una mujer, misma que fue ultimada sobre la avenida Tecnológico. Hasta el momento sin identificar la víctima.

Asimismo, aunque en últimos días del mes se vio un incremento de hechos violentos, esto se derivó luego de que se dejara un narcomensaje con dos cabezas humanas en la puerta Chihuahua.

Al respecto, se informó que este pico de violencia se trata de una disputa entre grupos antagonicos por pelear por la plaza.

La imagen antes publicada, fue a mediados de mes, plena vía pública en uno de los accesos a Distrito Uno. No obstante, los cuerpos de las víctimas del mes de diciembre aparecieron en la mañana, mientras que las ejecuciones durante la noche en su mayoría.