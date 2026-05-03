Choque frontal deja una persona sin vida y un menor lesionado en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.— Un choque frontal registrado la tarde del 2 de mayo sobre el Libramiento Manuel Gómez Morín dejó como saldo una persona sin vida y un menor de edad lesionado, informó la Policía de Vialidad y Tránsito, adscrita al Mando Único..

De acuerdo con el informe oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 14:54 horas, a la altura del cruce con avenida Cornalina. En el lugar participaron dos vehículos: un sedán Volkswagen Jetta modelo 2006, sin placas, y una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2015.

Las primeras indagatorias señalan que el vehículo Jetta circulaba de este a oeste sobre el libramiento, cuando al llegar al cruce invadió el carril contrario, impactándose de frente contra la camioneta, que transitaba en sentido opuesto.

Derivado del fuerte impacto, el conductor del vehículo Jetta —hasta el momento no identificado— perdió la vida en el lugar. Asimismo, un adolescente de 17 años resultó lesionado, por lo que fue trasladado al Hospital Javier Ramírez Topete para su atención médica.

Ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, instancia que se encargará de las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.