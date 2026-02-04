Chris Pratt y Bon Jovi presentarán a los Seahawks y los Patriots en el Super Bowl LX

Chris Pratt y Jon Bon Jovi serán los encargados de representar a los Seattle Seahawks y los New England Patriots antes del Super Bowl LX, reforzando el vínculo entre la NFL y las celebridades de Hollywood y la música.

El Super Bowl se ha consolidado como un espectáculo que reúne no solo a los aficionados del fútbol americano, sino también a figuras clave del entretenimiento, y este año no será la excepción.

De acuerdo con información confirmada por la NFL, Chris Pratt y Bon Jovi, participarán como presentadores de los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Se trata de una dinámica que ya se realizó en la edición pasada, cuando Jon Hamm y Bradley Cooper presentaron a los equipos finalistas, generando una respuesta positiva del público, razón por la cual la liga decidió repetir la fórmula con celebridades estrechamente vinculadas a las franquicias de esta edición.

¿Qué harán Chris Pratt y Bon Jovi en el Super Bowl LX?

Chris Pratt y Jon Bon Jovi fungirán como maestros de ceremonia minutos antes del inicio del partido. Al igual que en ediciones anteriores, su papel será introducir a cada equipo y elevar la emoción del público y de los jugadores, quienes saldrán del túnel rumbo al campo del Levi’s Stadium, en San Francisco.

https://youtube.com/watch?v=dMlYkxx93co%3Fsi%3DAGB36EfWJuQ8oSd4

Bon Jovi será el encargado de presentar a los New England Patriots, mientras que Pratt hará lo mismo con los Seattle Seahawks. La elección no fue aleatoria, ya que ambos mantienen una relación cercana con las franquicias que representarán.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en San Francisco. (Instagram/@nfl)

Chris Pratt y los Seahawks de Seattle

La conexión de Chris Pratt con los Seahawks se remonta a su juventud. El actor creció en las afueras de Seattle, por lo que desarrolló desde temprano un fuerte sentido de pertenencia con el equipo de su estado.

A lo largo de los años, Pratt ha mostrado públicamente su apoyo a los Seahawks a través de redes sociales y apariciones en partidos importantes, incluidos otros Super Bowls, donde ha sido captado alentando desde las gradas.

Chris Pratt ha mostrado durante años su pasión por el fútbol americano. (Instagram/@prattprattpratt)

Bon Jovi y los Patriots de Nueva Inglaterra

El vínculo de Bon Jovi con los Patriots no nace en su infancia, sino a partir de una relación personal con figuras clave del fútbol americano. Durante la década de los 80, el cantante entabló amistad con Bill Belichick y Bill Parcells cuando ambos formaban parte del cuerpo técnico de los New York Giants.

El cantante de rock se convirtió entonces en seguidor del equipo neoyorquino e incluso asistía a entrenamientos. Con el paso del tiempo, cuando Belichick y Parcells se integraron a los New England Patriots, el músico trasladó también su lealtad, consolidándose desde entonces como un aficionado constante del equipo.

A pesar de que su pasión no viene de la infancia, Bon Jovi lleva mucho tiempo siendo aficionado de los Pats. (Getty Images)

El próximo 8 de febrero, el Super Bowl LX será también el escenario para ver a Chris Pratt y Jon Bon Jovi demostrar, una vez más, el vínculo y la pasión que mantienen por los equipos que saldrán a competir por el trofeo Vince Lombardi.