Choque deja a conductor gravemente lesionado

La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente vial sobre la avenida Fuerza Aérea, que dejó como saldo a un conductor gravemente lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió en el tramo comprendido entre Palestina y la carretera a Aldama, cuando un camión de volteo de la marca International circulaba en sentido sur a norte. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del pesado vehículo intentó realizar una vuelta a la izquierda para tomar el retorno.

En ese momento, una camioneta de carga Toyota Hiace que transitaba por la misma vialidad invadió el carril, lo que provocó que se impactara contra la caja del camión.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior de la unidad y resultó con lesiones de consideración, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de URGE, quienes posteriormente lo trasladaron para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el reporte correspondiente y coordinar las labores para retirar los vehículos involucrados.