Choque en el carretera a Álvaro Obregón deja dos personas lesionadas

La Policía de Vialidad y Tránsito de Álvaro Obregón, informó que la tarde del miércoles 14 de enero, se atendió un choque vehicular sobre la Carretera Estatal número 5, a la altura del kilómetro 52+500.



De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió cuando uno de los vehículos intentó cruzar los carriles de circulación, provocando el impacto con otra unidad que transitaba por su vía libre, quedando ambos vehículos fuera de la cinta de rodamiento.



Vehículos involucrados:



Tracto camión marca Freightliner, modelo 2026, color blanco.

Camioneta marca Dodge, línea Nitro, modelo 2010, color blanco.

En el lugar, dos personas resultaron lesionadas, por lo que fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladadas a un hospital de la ciudad de Cuauhtémoc para su valoración médica.



Los daños materiales fueron estimados de manera preliminar y las autoridades viales permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, quedando el caso en espera de convenio entre las aseguradoras.



La DSPM exhorta a las y los conductores a extremar precauciones, respetar la preferencia de paso y conducir con atención para prevenir hechos de tránsito.