Choque en carretera a Cuauhtémoc deja 5 lesionados

Un accidente sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc dejó como saldo 5 personas con lesiones leves.

Los hechos ocurrieron a la altura de Los Potreros, en sentido Cuauhtémoc-Chihuahua cuando el conductor de un vehículo Buick de color gris, modelo atrasado hace choque alcance al conductor de un Hyundai color gris.

El vehículo Hyundai se mete al acotamiento de la carretera y de él desciende un sujeto de 52 años qué es atropellado levemente por el conductor de una pick up blanca.

Todas las personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja, no habiendo necesidad de trasladarlos a un hospital; agentes de la Guardia Nacional se hacen cargo del reporte correspondiente.