Durante cateo, localiza FGE dos cuerpos inhumados en Urbivilla del Cedro

• Investigaciones corresponden a una carpeta de investigación de la Zona Norte

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizados de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la tarde de ayer martes, fueron localizados dos cuerpos inhumados en una vivienda marcada con el número 2158 de la calle Sierra de Alcaraz del fraccionamiento Urbivilla del Cedro Etapa II, en ciudad Juárez.

La intervención del citado domicilio, con el objetivo de localizar, cuerpo, evidencia, material biológico o cualquier indicio que aporte a las investigaciones, fue con una orden de cateo otorgada por un Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos.

El cumplimiento del mandato judicial fue encabezado por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, EI), el binomio de Grupo K-9, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

La intervención ministerial inició a las 17:45 horas y terminó a las 20:22 horas, en el patio trasero se realizaron sondeos con barras metálicas, obteniendo como resultado la localización de dos fosas clandestinas.

En la primera, de 2.4 metros de largo, 90 centímetros de ancho y una profundidad de 1.27 metros, se encontró un cadáver, de sexo indeterminado, envuelto en una cobija.

En una segunda fosa, de 1.98 metros de largo, 98 centímetros de ancho y de 84 centímetros de profundidad, se localizó un cadáver, de sexo indeterminado, envuelto en una cobija.

Los cuerpos, fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios periciales que determinen tiempo y causa de fallecimiento, así como procesos de individualización.