Choque deja a repartidor lesionado

Un accidente se registró en el cruce de Silvestre Terrazas y calle 90, donde una conductora de un Nissan Sentra gris, que circulaba de este a oeste, omitió el alto en la glorieta conocida como “Sombrero”.

En el lugar impactó de frente contra un motociclista repartidor de Uber Eats, quien salió proyectado varios metros tras la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, mientras elementos de la Policía Vial tomaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.