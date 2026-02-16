Choque con volcadura deja a una mujer lesionada en Guillermo Prieto Luján

Un aparatoso choque con volcadura se registró la noche de este lunes en el cruce de las avenidas Guillermo Prieto Luján y Unidad Popular, donde una mujer resultó lesionada.

El percance ocurrió cuando la conductora de un Nissan Sentra color blanco circulaba de oeste a este sobre Guillermo Prieto Luján. En el mismo sentido transitaba el conductor de una Ford Escape gris, quien presuntamente realizó un cambio repentino de carril, invadiendo la trayectoria del sedán.

Tras la colisión, el Nissan Sentra terminó volcado sobre su toldo, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la conductora lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota de los hechos, abanderar la zona y deslindar responsabilidades.