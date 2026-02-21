Chocorrol, la vida le arrebató sus ojos, pero le dejó un gran corazón

Chocorrol es un perrito muy amoroso y de talla grande. La vida le arrebató sus ojos, pero le dejó un gran corazón. Estás fueron las palabras de Abigail Irigoyen, digna rescatista y representante de la Asociación canina El Álamo de Zazú, quien compartió a los lectores de Entre Líneas que ya casi se cumple un año, en busca de un hogar que lo proteja y también llenen de amor.



“Estamos buscando a una familia que lo pueda amar por siempre, cuidándolo, protegiéndolo y respetándolo todos los días de su vida, convive perfecto con otros perritos y no necesita ningún cuidado especial por su condición, sólo un poco de paciencia, en lo que conoce su nuevo hogar”.



Aby Irigoyen solicitó la ayuda de compartir sus fotografías, ya que Chocorrol tiene mucho en espera de una familia definitiva.

“Sé que entre todos nosotros podemos encontrarla para él, ayúdanos compartiendo, comentando o adoptándolo. Adoptar desata una cadena de ayuda.

Estamos en Chihuahua Chihuahua, no contestamos comentarios en la publicación, si realmente estás interesado envíanos mensaje privado”.



Para mayores informes comunicarse @elalamodezazu en sus diferentes redes sociales.