Dejan narcomensaje en colonia Infonavit Nacional

Elementos de la policía municipal, aseguraron una narcomanta, la cual fue dejada en calles de la colonia Infonavit nacional, a espaldas de la instalaciones de la escuela secundaria federal número cinco.

El hallazgo tuvo lugar sobre un pequeño callejón sobre la calle Tenochtitlán y casi Arturo de Córdoba en la mencionada, colonia al norte de la ciudad.

Tras el reporte, elementos municipales, movilizaron de inmediato y al avisar la manta, el área fue acordonada en un amplio perímetro, para darle paso a la Fiscalía General del Estado. Quien tuvo conocimiento del incidente y aseguró, además se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento autoridades se han mantenido herméticas con la información.