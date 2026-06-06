Recupera Poder Judicial del Estado de Chihuahua cerca de 300mdp a través de la la Justicia Alternativa

-Celebra más de 2,500 convenios en lo que va del año, y fomenta la cultura de paz evita el rezago judicial.

En un firme compromiso por transformar la manera en que se gestionan los conflictos y promover una sociedad más armónica, el Poder Judicial de Chihuahua a través del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) destacó que del 1 de enero a la fecha , se han celebrado más de 2,548 convenios exitosos en materias fundamentales como lo civil, mercantil, familiar, penal y laboral, y recuperado cerca de 300 millones de pesos para el ciudadano.

Daniel Reyes titular del IJA, señaló que estos acuerdos no solo representan una cifra estadística, sino el reflejo de la disposición de las partes por resolver sus diferencias mediante el diálogo, fomentando de manera activa la cultura de la paz y el bien común consolidando la transición hacia un modelo de justicia más cercano, eficiente y oportuno.

Añadió la justicia alternativa ha demostrado ser una herramienta clave para la optimización de los recursos públicos y la economía familiar. Se estima que cada proceso legal que llega hasta la etapa de sentencia puede representar un costo de hasta $115,000 pesos para el Poder Judicial.

Gracias a la vía de la mediación y a la voluntad de las partes, el IJA ha logrado la recuperación de 293 millones de pesos para las y los ciudadanos demostrando que la solución pacífica de controversias es una vía segura, con certeza jurídica y de alto beneficio social.

A diferencia de los litigios tradicionales que pueden prolongarse durante años, el IJA ofrece una atención oportuna que permite resolver los conflictos en semanas o en un plazo no mayor a tres meses.

Al respecto Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Poder Judicial, resaltó que esta rapidez previene el desgaste de las relaciones personales y comerciales, evitando que el problema se extienda innecesariamente en el tiempo, pues más allá de las ventajas numéricas y temporales, el valor medular de este instituto radica en su gran sentido humano, y cultura de la paz.

El personal especializado y certificado del IJA no solo actúa como un facilitador legal, sino que brinda un acompañamiento cercano y sensible, dando seguimiento puntual al estado emocional y al sentir de cada una de las partes involucradas durante todo el proceso, dijo.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua extendió la invitación a la ciudadanía a priorizar el acuerdo mutuo y la conciliación, demostrando que cuando existe disposición; la paz y la justicia caminan de la mano.