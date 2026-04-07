Chocan sobre la Juan Escutia; únicamente daños materiales

Durante la mañana de este martes se registró un choque sin personas lesionadas en la zona norte capitalina.

El accidente ocurrió entre un vehículo Ford Focus y un vehículo Chevrolet Beat el accidente ocurrió cuando el conductor del Focus circula en sentido de este a oeste Sobre la avenida Juan Escutia y al llegar al cruce con la calle Manuel González Cossio se impacta de frente en el costado derecho del Beat que tenía su semáforo en verde cuando circulaba en sentido de sur a norte proyectándose este último contra una alcantarillado elementos de la policía Vial llegaron al lugar para tomar nota del accidente y deslindar la responsabilidades.