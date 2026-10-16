Chivas sorprende con nuevo jersey inspirado en la charrería: recupera un escudo de hace 118 años

El Guadalajara presentó su tercer uniforme para la temporada 2026-27, una camiseta negra con detalles dorados que rinde homenaje al traje de charro y recupera uno de los primeros escudos en la historia del club. Te contamos cómo es, cuándo sale a la venta y dónde conseguirla.

Las Chivas de Guadalajara sorprendieron a sus aficionados este jueves 15 de octubre con la presentación de su tercer uniforme para la temporada 2026-27, una camiseta que rompe con los tradicionales colores rojiblancos para rendir homenaje a una de las expresiones culturales más representativas de México: la charrería.

El nuevo jersey, desarrollado en colaboración con Nike, apuesta por una combinación de negro y dorado inspirada en los tradicionales trajes de charro. Sin embargo, uno de sus detalles más llamativos es que recupera un escudo histórico utilizado por el Guadalajara en 1908, apenas dos años después de la fundación del club.

Bajo el concepto “Herencia Sagrada”, el Rebaño busca conectar sus raíces con la tradición mexicana a través de una indumentaria que combina elementos artesanales, referencias históricas y tecnología deportiva.

¿Cómo es el nuevo jersey de Chivas inspirado en la charrería?

El tercer uniforme de Chivas para la temporada 2026-27 tiene como color predominante el negro, acompañado de detalles dorados que evocan la elegancia y los adornos característicos del traje de charro.

Uno de sus principales elementos es un patrón gráfico que recorre el pecho y las mangas, inspirado en los cinturones piteados, piezas tradicionales reconocidas por sus elaborados diseños artesanales.

La influencia de la charrería también aparece en los nombres y números de los futbolistas, para los cuales Nike desarrolló una tipografía exclusiva que retoma elementos estéticos de esta tradición mexicana.

El uniforme forma parte de la campaña “Herencia Sagrada”, que incluye la participación de charros y escaramuzas como reconocimiento a quienes mantienen viva esta disciplina.

¿Por qué el nuevo uniforme de Chivas tiene un escudo de 1908?

Uno de los detalles que distingue a la nueva camiseta es la presencia de un escudo utilizado por el Guadalajara en 1908, el cual aparece en la parte central del pecho.

A diferencia del emblema actual, este símbolo histórico está compuesto por las letras C y G entrelazadas, correspondientes al nombre Club Guadalajara.

La inclusión de este distintivo representa un regreso a los orígenes de la institución, fundada en 1906, y recupera una de las primeras expresiones de su identidad visual.

Así, el nuevo uniforme no solamente rinde homenaje a la charrería, sino que también incorpora un elemento de la historia del equipo con 118 años de antigüedad.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo jersey de Chivas y dónde comprarlo?

Los aficionados interesados en conseguir la nueva camiseta tendrán que esperar unos días después de su presentación oficial.

De acuerdo con el comunicado del Guadalajara, la comercialización se realizará en dos etapas:

20 de octubre de 2026: comienza la venta anticipada en Nike.com, la aplicación de Nike, Nike Andares y la Tienda Chivas del Estadio Akron.

comienza la venta anticipada en Nike.com, la aplicación de Nike, Nike Andares y la Tienda Chivas del Estadio Akron. 26 de octubre de 2026: inicia la venta general en tiendas Nike seleccionadas, la Tienda Chivas Plaza del Sol y canales seleccionados en Estados Unidos.

Por el momento, Chivas y Nike no han confirmado oficialmente el precio de esta tercera equipación.

¿Qué tecnología tiene el tercer uniforme de Chivas?

Además de su diseño inspirado en la tradición mexicana, la camiseta incorpora la tecnología Nike Aero-FIT, desarrollada para favorecer la ventilación durante la actividad física.

El tejido cuenta con zonas estratégicas de malla que facilitan la circulación del aire y ayudan a evitar que la tela se adhiera a la piel de los futbolistas.

Los elementos gráficos también están integrados directamente en el tejido, en lugar de colocarse sobre su superficie, con la intención de conservar la transpirabilidad de la prenda.

El uniforme está destinado a la temporada 2026-27, correspondiente a los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027 de la Liga MX, y también podrá ser utilizado por el equipo femenil.