Formula FDZC imputación contra detenido por fraude agravado y asociación delictuosa

•⁠ ⁠La investigación ministerial establece que engañaba a víctimas con la supuesta renta de casas que publicada en redes sociales

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) formuló imputación en contra del detenido Héctor Giovanni R. O., por los delitos de fraude agravado y asociación delictuosa, cometidos en la ciudad de Chihuahua.

En audiencia inicial, este jueves 15 de octubre, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, hizo del conocimiento al detenido, que se le atribuyen hechos delictivos registrados de febrero a julio del año en curso.

De acuerdo con la investigación ministerial, Héctor Giovanni R. O., utilizó su nombre y usurpó la identidad de otras personas, para, anunciar en las redes sociales, la renta de domicilios en la ciudad de Chihuahua, y pidió pagos adelantados para apartarlas, mismos que fueron realizados por las víctimas en cuentas bancarias de diversos coimputados.

Las indagatorias detectaron, que una vez que recibía el depósito, bloqueaba a las víctimas de las redes sociales en donde hacía los anuncios del alquiler de casas, solo que no era cierto que estuvieran en renta.

Una vez que la Unidad Especializada individualizó su posible participación, se solicitó la orden de aprehensión con la que fue detenido ayer miércoles Héctor Giovanni R. O., por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la calle Fernando Mayo, de la colonia Chihuahua 2000, en la ciudad de Chihuahua.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2433/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado.

Además, el Órgano jurisdiccional fijó el próximo martes 20 de octubre, la continuación de la audiencia, donde se resolverá la situación jurídica del imputado.

El trabajo de esta representación social refrenda su compromiso para formular de manera pronta la justicia y para otorgar seguridad a la ciudadanía que se ve expuesta a una acción que atenta contra su integridad patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).