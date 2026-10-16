Realiza FDZS operativo de búsqueda de personas con reporte de desaparición en el municipio de Matamoros

Como parte de los trabajos de investigación y búsqueda de personas con reporte de ausencia y/o desaparición, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de rastreo en el municipio de Matamoros.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, en conjunto con Personal de la Agencia Estatal de Investigación, inspeccionaron las inmediaciones de la Presa Valsequillo, diversas brechas y fincas ubicadas en del referido municipio.

Dichas acciones se realizan con el objetivo de encontrar indicios que permitan robustecer las carpetas de investigación y esclarecer casos de desaparición registrados en la región.

Los protocolos concluyeron sin novedades, por lo que esta representación social continúa de manera permanente con los trabajos de indagatoria de campo y de gabinete para la localización de personas.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda de personas, así como en brindar el acompañamiento y atención integral a las familias.