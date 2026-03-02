China apoya salvaguardar soberanía de Irán; llama a países del golfo a unirse contra injerencia externa

Bejing. El canciller chino, Wang Yi, reiteró el respaldo de China a Irán en la defensa de su soberanía e integridad territorial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel que, según Teherán, rompieron negociaciones en curso y desataron una nueva escalada regional.

En conversaciones con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, y con ministros del Golfo y Francia, Wang pidió el cese inmediato de las operaciones militares, evitar una mayor expansión del conflicto y retomar el diálogo.

El canciller instó el lunes a los ⁠países del ⁠golfo a unirse para oponerse a la injerencia externa, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaran un conflicto cada vez mayor en la región.

China espera que los estados del Golfo refuercen su unidad y desarrollen relaciones de amistad con sus vecinos para “mantener su futuro y su destino en sus propias manos”, dijo en una conversación telefónica con su colega omaní, según un comunicado publicado por el ministerio.

Wang reiteró la postura de principios de China sobre la situación actual en Irán y expresó su apoyo a Irán en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos.

China ha instado a Estados Unidos e Israel a cesar de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones e impedir que el conflicto se extienda por la región de Medio Oriente, agregó.

China cree que, en la grave y compleja situación actual, Irán puede mantener la estabilidad nacional y social, atender las preocupaciones razonables de sus países vecinos y garantizar la seguridad de los ciudadanos e instituciones chinos en Irán, indicó Wang.