China alista personal robótico de atención hospitalaria

La compañía china Unitree está entrenando a sus robots humanoides para escenarios de atención hospitalaria, con el objetivo de que en un futuro cercano funcionen como cuidadores robóticos.

China’s Unitree robots are training for hospital care scenarios. We’ll soon have robotic caregivers. pic.twitter.com/rY3RDaraLz — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) March 28, 2026

En un video de reciente circulación en redes se observa cómo los robots son capaces de manipular sillas de ruedas, preparar la cama de los pacientes y hasta ordenar sus medicinas.