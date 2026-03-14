Chihuahua y Juárez, más cerca: Marco Bonilla lleva la capital al corazón de la frontera

El alcalde Marco Bonilla participó en el Festival de Turismo organizado por el Gobierno del Estado en el Pueblito Mexicano de Ciudad Juárez, donde promovió los atractivos de la capital chihuahuense ante familias juarenses y visitantes.

En el evento, el gobierno municipal instaló un stand junto con COCENTRO Chihuahua para difundir el Centro Histórico de la capital, reconocido como Barrio Mágico y sede de sitios clave de la historia de México: el paso de Benito Juárez, los orígenes de la Revolución Mexicana y un patrimonio cultural que distingue a Chihuahua en todo el país.

Bonilla destacó el valor del turismo como generador real de empleos y oportunidades para las familias, y reconoció a Ciudad Juárez como una frontera dinámica y con enorme potencial. “El turismo también es desarrollo, es empleo, es identidad y es orgullo por lo nuestro”, afirmó.

El alcalde invitó directamente a las y los juarenses a visitar la capital, mencionando destinos como las Grutas de Nombre de Dios y las ex haciendas de El Sauz y del Torreón. “Queremos que Chihuahua y Juárez sigan caminando más cerca, como ciudades hermanas”, señaló.

La presencia de Bonilla en Juárez reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Chihuahua con el desarrollo económico de todo el estado, apostando por el turismo como puente entre regiones y motor de bienestar para las familias chihuahuenses.