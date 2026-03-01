Chihuahua tiene el ganado más seguro del país, no hay razón que justifique cierre de exportación: SADER

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes y el Secretario de Desarrollo Rural (SADER) Julio Berdegué sostuvieron una reunión por el tema de contingencia del gusano barrenador, en donde el funcionario federal destacó que Chihauahua es el estado que más a cuidado su ganado.

En este sentido el líder ganadero destacó la empatía y coordinación que se ha dado con el gobierno federal ante los grandes retoos que han pasado en el sector ganadero, asimismo el trabajo de SENASICA.

Dicha reunión se llevó a cabo esta tarde en el restaurante “La Casona” en donde se dieron cita ganaderos y el Secretario de Desarrollo, Rural Mauro Parada.

“Quiero agrader a los ganaderos de Chihuahua por el respaldo y el trabajo excelente en cuidar su sanidad, y quiero volverlo a decir, el ganado de Chihuahua es tal vez al ganado más seguro que puede haber para el mercado estadounidense, Sonora y Chihuahua es un ganado perfectamente seguro y no hay razon que justifique que no pueda estar llegando a los Estados Unidos ayudarles ademas en un tema de abasto que esta incrementando su precio, eso no es casualidad ni obra de la naturaleza, es el trabajo”, comentó Berdegué.

Cabe destacar que el cierre de frontera de la carne chihuahuense sigue desde el mes de mayo del 2025, por lo cual esperan que el vecino país seda en la apertura de exportación de ganado en pie ante los protocolos de cuidado del gusano barranador.