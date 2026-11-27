Eduardo Velázquez Medina, alcalde del municipio de Atzitzintla, Puebla, electo para el periodo 2024–2027, y ahora detenido en el Operativo Enjambre.

Ciudad de México. En un operativo interinstitucional fue detenido Eduardo Velázquez Medina, alcalde del municipio de Atzitzintla, Puebla, electo para el periodo 2024–2027, en el marco del Operativo Enjambre por su presunta vinculación con el grupo delictivo Los Zúñiga, dedicado al robo de autotransporte de carga en las carreteras Puebla-Veracruz y Puebla-Orizaba, secuestro exprés, extorsión, asaltos en carretera, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

El Gabinete de Seguridad reportó que en este operativo participaron elementos de las secretarías de la defensa nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades poblanas.

El Operativo Enjambre que se inició para combatir a grupos delictivos que involucran a servidores públicos en diversas entidades federativas, en el estado de Puebla ha llevado a la detención de “seis servidores públicos, entre ellos tres presidentes municipales, por sus vínculos con una célula delictiva dedicada al robo de autotransporte de carga”, señalaron las autoridades.

El alcalde de Atzitzintla fue detenido por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado y su aprehensión “es resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular al grupo delictivo denominado Los Zúñiga”.

Como parte de las investigaciones, en septiembre se realizaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, Puebla, con un despliegue de más de mil elementos, que permitieron detener a 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Durante ese mismo mes, en otro municipio de la entidad, fue detenido un segundo alcalde, y en octubre se realizaron dos inspecciones a inmuebles vinculados con esta estructura delictiva, señaló el Gabinete de Seguridad.