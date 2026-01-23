Chihuahua Futura 2.0; replantea empresariado proyectos a largo plazo

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz Camberos dio a conocer que en reunión empresarial se dio un replanteamiento al proyecto de “Chihuahua Futura 2.0”, esto con el fin de mejorar las inversiones, avances, economía e infraestructura en el estado.

Dicho proyecto es con visión a largo plazo de la ciudad que se quiere, el replantamiento se da ante un duro momento que se atravesó con un PIB que no crecía, baja de empleo y salario sin incremento, sin embargo, en la actualidad esto va cambiando para la ciudad.

De Chihuahua Futura han salido grandes proyectos que apoyan al desarrollo económico es el ejemplo de la creación de Star Chihuahua, además de Chihuahua espectacular con la creación de equipos profesionales y festivales gastronómicos, entre otros.

Actualmente Chihuahua es la 5ta ciudad más competitiva cuando en el pasado estaba en el lugar 17, además de la mejora en el salario de los ciudadanos.

“10 años de esta visión que sabemos para qué somos buenos, sabemos a qué es a lo que nos debemos de dedicar pero si vamos a una colonia y le preguntamos a una persona pues va decir ¿esto con que se come?”, comentó.

Lo que se pensó hace 10 hoy ha cambiado, hoy viernes se presentan los resultados de esta visión para los próximos años para Chihuahua.