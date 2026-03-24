Chihuahua extremo: prevén temperaturas mínimas de 0°C en la región serrana y máximas de 36°C en Ojinaga

Este martes, el ingreso del frente frío 42 a la frontera norte y noreste, en interacción con un canal de baja presión y una circulación anticiclónica, generarán condiciones climáticas variables en territorio chihuahuense.

🌙☁️¡Buenas noches! Les compartimos el #VideoPronóstico del #SMNmx para que estén informados sobre las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México durante esta noche y las primeras horas del martes. pic.twitter.com/D2C9pmU0KC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 24, 2026

Este martes dicho sistema frontal generará temperaturas frías en la Sierra Tarahumara, con mínimas de 0 y 2°C.

Habrá rachas de 45 km/h en Ascensión y de 35 km/h en Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes y Parral.

Habrá temperaturas de hasta 38°C en Chínipas y de 36°C en Ojinaga; en Juárez y Chihuahua capital rondarán los 34°C.