Chihuahua extremo: prevén temperaturas mínimas de 0°C en la región serrana y máximas de 36°C en Ojinaga

Este martes, el ingreso del frente frío 42 a la frontera norte y noreste, en interacción con un canal de baja presión y una circulación anticiclónica, generarán condiciones climáticas variables en territorio chihuahuense.

Este martes dicho sistema frontal generará temperaturas frías en la Sierra Tarahumara, con mínimas de 0 y 2°C.

Habrá rachas de 45 km/h en Ascensión y de 35 km/h en Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes y Parral.

Habrá temperaturas de hasta 38°C en Chínipas y de 36°C en Ojinaga; en Juárez y Chihuahua capital rondarán los 34°C.

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