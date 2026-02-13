Chihuahua en mejores condiciones que donde gobierna Morena: Santiago Creel

Santiago Creel, presidente de la Comisión Política Nacional de Acción Nacional destacó la buena gobernanza que ha hecho María Eugenia Campos Galván en la entidad.

Mencionó que vino acompañado de sus hijas, a quienes desea mostrarles la entidad por lo han visitado diversos lugares de la Sierra Tarahumara y la capital.

Al respecto, Santiago Creel reiteró que en Chihuahua se observa un desarrollo óptimo y condiciones mejores a las que existen en donde gobierna la 4T.

“Veo un Estado que está bien gobernado, desarrollándose como debe ser y en condiciones mucho mejores que los Estados gobernados por Morena”.