Chihuahua en 9no lugar nacional en informalidad; 24.5% en III Trimestre del 2025

El Centro de Información Económica Social (CIES) dio a conocer que la información del tercer trimestre del 2025 en el valor de la economía informal, en el cual Chihuahua se encuentra en el lugar 9no a nivel nacional.

La economía de Chihuahua se concentra en un 24.5% de informalidad, tan solo a nivel nacional el estado grande aporta un 3.6% con un valor agregado bruto en la economía informal.

La entidad se posiciona en 9° lugar nacional en valor agregado bruto de la economía informal, cifra que tuvo una disminución de 1.1% respecto al mismo periodo de 2024.

El sector de mayor participación de esta economía en el estado es el comercio, genera el 26% del valor total.

Si se compara por trabajador ocupado de la informalidad laboral, cada trabajador aportaría a este valor en promedio 318 mil 091 pesos anuales.