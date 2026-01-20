Chihuahua ejemplo nacional en atención al sarampión, sin riesgo de nuevos brotes: Gilberto Baeza

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza manifestó que en Chihuahua ya no existe un riesgo de brotes por sarampión en la entidad, gracias a la estrategia de vacunación que se implementó por instrucciones de la gobernadora Maru Campos.

Explicó que actualmente, los principales brotes de sarampión se presentan en otras partes del país, con casos que rebasan incluso la estadística más alta que se presentó en Chihuahua.

No obstante, Gilberto Baeza aclaró que en Chihuahua no se baja la guardia por lo que continúa la aplicación de vacunas y la vigilancia de personas que llegan de otras entidades o países.

“Somos ejemplo como Estado a nivel nacional e internacional por las prácticas que hemos realizado”, expresó Gilberto Baeza al destacar que en las últimas dos semanas se han presentado alrededor de 5 contagios, lo que representa una disminución del 95 por ciento.