Revisión de transmisiones del Mundial no es competencia Estatal, atentos a que no se use imagen institucional para fraudes

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que el tema de la transmisión del Mundial 2026 no es competencia estatal por lo que la Subsecretaría de Gobernación continúa haciendo revisiones en bares y restaurantes únicamente para vigilar que se repeten los horarios de venta de alcohol, que no haya menores en dichos establecimientos y que se repeten los aforos.

Señaló que corresponde a la Secretaría de Economía, a tráves del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el revisar si los establecimientos que están transmitiendo los partidos del Mundial cuentan con la licencia correspondiente.

Asimismo, destacó que a lo que el Estado le interesa es que no se utilice la imagen institucional para cometer fraudes a hoteles y restaurantes, luego de que en días pasados diversos negocios fueron contactados para obligarlos a comprar una supuesta plataforma de transmisión, bajo la amenaza de ser multados por parte del Gobierno.

Reiteró que el equipo jurídico de la Secretaría se encuentra armando una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por utilizar los logotipos del Gobierno del Estado y señalar que tienen el respaldo para la venta de dicha plataforma.