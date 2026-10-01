Chihuahua avanzó en estos cinco años: Marco Bonilla a empresarios de CODER

Les compartió los resultados en diversos ámbitos que han hecho que Chihuahua sea más competitiva

El alcalde Marco Bonilla, se reunió con empresarios del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro (CODER), para compartirle los resultados de la administración municipal en estos años para elevar la competitividad de la ciudad, como parte de la colaboración que se tiene con el sector privado para el trabajo conjunto en beneficio de Chihuahua.

Marco Bonilla, compartió avances en seguridad con tecnología de vanguardia, impulso al desarrollo económico, fomento a la educación, la salud, cultura, obra pública, alumbrado LED, limpieza y recolección de basura y más.