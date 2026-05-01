César Montes enciende las alarmas en el Tricolor: Sale lesionado en Rusia

El defensor mexicano César Montes causó una gran preocupación en el entorno de la Selección Mexicana tras abandonar por lesión el partido entre su equipo el Lokomotiv y el Dynamo de Moscú, celebrado este viernes 1 de mayo de 2026.

El Cachorro Montes tuvo que salir de cambio al minuto 22 del primer tiempo, en lo que aparentemente es una lesión muscular, siendo reemplazado por el camerunés Gerzino Nyamsi.

Este percance se da en un momento crítico, pues faltan tan solo 41 días para el inicio del Mundial 2026, que se realizará en Norteamérica.

César Montes es una pieza inamovible en el esquema del timonel del Tricolor, Javier Aguirre, conformando la base de la defensa nacional junto a Johan Vásquez, quien milita en el Genoa de la Serie A italiana.

Hasta el momento, el Lokomotiv de Moscú no ha dado a conocer algún reporte médico en donde aclare la situación del defensa central mexicano.

El encuentro, que contaba con el morbo adicional del enfrentamiento entre Montes y su compatriota Luis Chávez, quien fue titular con el Dynamo, finalizó con empate a un gol.

En la presente temporada con el Lokomotiv de Moscú, Montes tiene un total de 28 juegos disputados, de los cuales 25 han sido en la liga (donde tiene cuatro goles), mientras que en la Copa de Rusia tiene tres encuentros jugados.

Con información de López-Dóriga Digital