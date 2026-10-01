“Cero temor, cero miedo; que la gente compare resultados”: Marco Bonilla

“Cero temor, cero miedo”, respondió Marco Bonilla ante el escenario de enfrentar a Cruz Pérez Cuéllar rumbo a 2027 y planteó que sean los propios chihuahuenses quienes comparen los resultados de los gobiernos de Chihuahua Capital y Ciudad Juárez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Bonilla aseguró estar listo para la contienda y sostuvo que la definición de Morena no modifica su posición frente al próximo proceso electoral.

Al ser cuestionado sobre cómo acercarse a los juarenses, Marco Bonilla rechazó alimentar una división entre las dos principales ciudades del estado y reconoció abiertamente el peso que tiene la frontera para Chihuahua.

“No son dos ciudades distintas, son dos ciudades con un gran corazón”, expresó, al destacar que Chihuahua y Juárez tienen vocaciones económicas diferentes, pero comparten una misma identidad como estado.

Bonilla reconoció a Ciudad Juárez como la ciudad más importante del estado de Chihuahua en términos económicos, al señalar que concentra más del 50 por ciento del PIB estatal, y sostuvo que precisamente por ello requiere atención e infraestructura a la altura de lo que representa.

“Tenemos que todos hacer un esfuerzo conjunto para que a Juárez le vaya bien, porque cuando a Juárez le va bien, a todo el estado nos va mejor”, afirmó.

Durante la entrevista, Bonilla también defendió las medidas impulsadas en Chihuahua para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y advirtió sobre tres riesgos que, desde su perspectiva, representa esa participación: intimidación de aspirantes, financiamiento ilícito y pactos que posteriormente condicionen decisiones de gobierno.

Frente al escenario político de 2027, Bonilla aseguró que su postura será defender a Chihuahua y cerró con un reto directo a la comparación entre administraciones.

“Dos cosas: uno, que la gente compare; que compare el municipio de Juárez, el Gobierno Municipal de Juárez, y que compare el municipio de Chihuahua y su Gobierno Municipal”, señaló.

Y ante la pregunta sobre la posibilidad de que Morena gane Chihuahua en 2027, Marco Bonilla respondió: “Chihuahua jamás se dobla, jamás se arrodilla ante nada ni ante nadie. Vamos a defender Chihuahua”.