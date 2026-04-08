Cero observaciones por manejo de medicamentos en actual gobierno, destaca Gil Baeza tras detención de exfuncionario por desvío de tratamientos oncológicos

Gilberto Baeza, secretario de Salud señaló que tanto en almacenes como en farmacias se han implementado estrictos controles en el inventario de insumos y medicamentos que aplican desde el proceso de compra para una adecuada trazabilidad, así como en la aplicación de dosis unitarias.

Ello luego de que en días pasados, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua procedió a la detención de A. V. Ch., quien se desempeñaba como coordinador de Almacenes y Farmacias en el Instituto Chihuahuense de la Salud y que fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado agravado, derivado del desvío de medicamento para pacientes con cáncer.

El secretario de Salud expresó que además de los controles internos, se cuenta con revisiones constantes por el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando las compras de medicamentos se realizan con recursos de naturaleza federal.

En este sentido, Gilberto Baeza agregó que en lo que va de la actual administración no se han recibido observaciones por el manejo de la farmacia y que personal que labora en la Secretaría de desempeña con gran responsabilidad, ética y profesionalismo.