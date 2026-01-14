Celebra alcalde trabajo de legisladores del PAN que van contra comercios del aeropuerto que no paguen predial

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, celebró la iniciativa de reforma que presentaron los legisladores del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez (senador) y Alfredo Chávez Madrid (diputado local), la cual consta de ir contra aquellos comercios del Aeropuerto que no pagan el impuesto predial.

Orgulloso de la iniciativa, Bonilla resaltó que el problema de “morosidad” en el predial en el Aeropuerto, no es tema solo de su administración, sino de muchas atrás, desde el ex alcalde Patricio Martínez.

El mandatario capitalino dijo: “Una cosa son las pistas, los toboganes donde se sube uno al avión, todo ello el servicio que presta el aeropuerto y otra cosa muy diferente, son los comercios, que solo lucran”.

Recalcó que esto va a permitir que sea piso parejo, porque son comercios y como todos en la capital deberán de pagar impuestos.



Propuesta de reforma

Fue este miércoles en conferencia de prensa cuando diputado Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aeropuertos con el objetivo de que los servicios comerciales que operan dentro de los aeropuertos no estén exentos del pago de contribuciones estatales y municipales, en particular del impuesto predial.

En compañía del senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, puntualizó que la propuesta plantea adicionar un segundo párrafo a la fracción III del artículo 48 de dicha ley, a fin de precisar que las actividades comerciales dentro de inmuebles aeroportuarios, al no formar parte del servicio público concesionado, deben cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional.

El legislador explicó que actualmente existe un vacío legal que ha permitido que negocios con fines de lucro, ubicados dentro de aeropuertos, evadan el pago del predial bajo el argumento de encontrarse en bienes de dominio público federal. Como ejemplo, citó el caso de los aeropuertos internacionales de Chihuahua y Ciudad Juárez, concesionados al Grupo Aeroportuario del Centro-Norte (OMA), donde el municipio dejó de percibir recursos estimados en alrededor de 33 millones de pesos tras un juicio contencioso administrativo promovido por el concesionario.

Finalmente, el senador Mario Vázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, señaló que dará seguimiento a esta iniciativa en el ámbito federal, la cual calificó como oportuna ante el trato que la Federación ha dado a los municipios. Subrayó que el planteamiento busca fortalecer las haciendas municipales y corregir desequilibrios que hoy afectan directamente a los gobiernos locales.