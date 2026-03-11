Cede FGE a DSPM un Ministerio Público para temas de homicidios

El jefe de la Policía Municipal informó que gracias a la coordinación y apoyo del fiscal general del Estado, César Jauregui, la DSPM ya cuenta con una persona del Ministerio Público comisionada para colaborar en temas de homicidios en la capital.

”Agradecerle mucho al fiscal César Jauregui porque ya tengo un ministerio público adscrito a la dirección de seguridad pública y ya se presentó con nosotros y va manejar únicamente eventos relevantes en la ciudad junto con la policía, eso nos va a ayudar muchísimo en la elaboración de los informes, en las puestas a disposición y ya se presentó con nosotros el ministerio en Público y estamos muy agradecidos por la colaboración”, expresó.



Salas González puntualizó que esta asignación también tiene mucho que ver con las capacitaciones recibidas en el Poder Judicial.

Cerca del 94% de las llamadas, las atiende la policía Municipal, pero de todo,

“Estamos muy contentos por la llegada y yo creo que nos va a ayudar muchísimo en que se vaya cerrando más el tema de las denominadas puertas giratorias”.