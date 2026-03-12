CDMX presenta agenda de derechos humanos rumbo el Mundial de Futbol

Ciudad de México. Otro Mundial es posible. Esta idea conduce la agenda de derechos humanos que presentó el Gobierno de la Ciudad de México. Una serie de acciones para que la Copa de futbol no sólo sea un acontecimiento deportivo circunscrito a los estadios y espacios reservados por la FIFA para los aficionados con boleto, sino para que sea una experiencia social, inclusiva y con la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos.

“El Mundial volvió a nuestra ciudad pero en un momento de pleno proceso de transformación”, dijo Clara Brugada en la presentación en el Campo Marte, que operará como centro de medios durante el torneo.

“Esta ciudad es pionera en la conquista de derechos democráticos de las mujeres, de la diversidad y la integración social. Por eso, aprovecharemos para que el Mundial genere la transformación de la ciudad con obras pero que sean en beneficio permanente de los ciudadanos”, agregó Brugada.

Las Copas de Rusia 2018 y, sobre todo, Qatar 2022, han sido muy criticadas por diversos organismos que acusan se cometieron violaciones recurrentes a lo derechos humanos en los preparativos y desarrollo de esos torneos.

El gobierno de la Ciudad de México -explicó Brugada- identificó los riesgos que se enfrentaron en otros Mundiales; se analizaron y de ahí surgieron algunas propuestas para este proyecto que busca permanecer más allá de las semanas en las que se dispute el torneo.

Son un total de 119 acciones que involucran a todas las dependencias de la ciudad. Algunas tienen que ver con la prevención y atención inmediata contra actos de discriminación y otras formas de violencia. Desde luego, se advirtió que todas buscan la protección y el cuidado de los derechos de los ciudadanos sin excepciones. Otras, garantizan el derecho a la información y a la transparencia en el uso de recursos.

En este apartado hicieron énfasis en que el dinero que se gaste deberá ser en obras y programas que sean de beneficio permanente para la ciudadanía.

Hay un apartado importante para prevenir y combatir la trata de personas en cualquiera de sus manifestaciones.

También habrá acciones para garantizar el acceso a la educación, la cultura y los cuidados. Además de iniciativas para proteger la diversidad cultural y sexual, porque aseguraron que forman parte de las políticas públicas.

Para observa este compromiso se habló del portal en el que se podrán ver los montos y en que fueron invertidos.

La jefa de Gobierno aprovechó para anunciar la creación de la Secretaría del Deporte y que estará a cargo de Javier Hidalgo, quien en el pasado fue director del Instituto del Deporte capitalino.