Preocupante baja calificación de Moody´s, pone en riesgo futuras inversiones: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chihuahua, Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante el recorte de calificación por parte de Moody´s a México dando un bajo nivel de inversión, es preocupante y llama a la federación a tomar un control de finanzas por la alta deuda.

“Todas las calificadoras han estado bajando la calificación del país, es bien preocupante. Claro que nosotros aquí en Chihuahua no puede hacer nada, pero pues es un tema que tiene que el gobierno Federal atenderlo a través de la Secretaría de Hacienda y cuidar eso porque una baja calificación nos afecta créditos, nos afectan el riesgo país, nos afectan las inversiones que pueden venir a México”, comentó.

Asimismo, señaló que debe haber más cautela pues es preocupante la situación actual económica, por lo cual estos movimientos económicos si tienen un efecto en todos los mexicanos.

“Nosotros lo único que podemos hacer es hacer un llamado a que cuidan esa situación y que cuiden el que no haya déficit fiscal y pues cuidar los gastos del gobierno, y sobre todo seguir invirtiendo en infraestructura, pues qué es lo que nos hace crecer y seguir creando empleos”, manifestó. Para finalizar comentó que es fundamental que la economía crezca, pues si esta no crece, el empleo tampoco y se dan afectaciones mayores.