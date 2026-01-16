Cateos de madrugada al norte de la capital; aseguran evidencia para investigar homicidios

Esta madrugada elementos de Dirección de Seguridad Pública del área de Inteligencia, equipo de proyectos especiales (EPE) en coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerios Públicos del área de Homicidos, realizaron cateos al norte de la ciudad siendo el primero de ellos en el Yonke denominado “Auto partes cuarenta y ocho”, ubicado en la carretera a ciudad Juárez y el segundo de ellos en el inmueble ubicado en la Calle Mineral La Quebrada, número 4922 de la colonia Minerales II, donde según información extraoficial se aseguraron diversa evidencia de interés de diversas investigación, por hechos violentos suscitados en los últimos días en esta capital.